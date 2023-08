Roma: realizzati oltre 1.000 loculi ossari per tumulazione resti dei defunti al cimitero Laurentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre all'interno del Cimitero Laurentino sono, inoltre, in corso gli interventi per la valorizzazione di una vasca di epoca romana, rinvenuta durante i sondaggi preliminari in loco. Su indicazione della Sovrintendenza competente, il reperto originale è stato interrato per favorirne la conservazione e in superficie verrà realizzata una copia identica in tufo, materiale tipico in uso nell'antica Roma. In questo modo sarà possibile utilizzare le nuove aree, finora sottoposte a vincolo, per integrare la superficie di sedime e realizzare nuovi campi di inumazione, nuove aree per tombe di famiglia e circa 6.000 nuovi loculi per la tumulazione delle salme. (segue) (Com)