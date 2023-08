Germania: il governo sembra pronto a consegnare i Taurus all’Ucraina ma prima servirà una modifica tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco sta valutando la possibilità di fornire all'Ucraina missili da crociera a lungo raggio Taurus, ma le polemiche scaturite da questa notizia sembrano aver convinto il cancelliere Olaf Scholz a proporre una modifica dei missili in modo non possano essere utilizzati per colpire il territorio russo. Ieri diversi media tedeschi hanno riferito che il governo annuncerà presto la sua decisione sulla fornitura dei Taurus all'Ucraina, anticipando che tale decisione, con ogni probabilità, sarà positiva. Secondo le fonti del portale “T-Online”, l’aeronautica tedesca avrebbe già dato il "via libera" alla fornitura di questi armamenti e ora la cancelleria tedesca starebbe lavorando a una soluzione congiunta con gli Stati Uniti. Il governo la scorsa settimana avrebbe chiesto al ministero della Difesa un rapporto con i dettagli più importanti sui Taurus, come la disponibilità di tale armamento nei depositi della Bundeswehr, le forze armate tedesche, oltre ai rischi e alla sua efficacia. Secondo il settimanale “Spiegel”, tuttavia, la questione dirimente per Scholz è la capacità dei missili di colpire in profondità il territorio russo e, per questo motivo, sarebbero in corso delle trattative riservate con rappresentanti dell'industria della difesa in merito a questo problema. (segue) (Geb)