Germania: il governo sembra pronto a consegnare i Taurus all’Ucraina ma prima servirà una modifica tecnica (2)

- Stando a quanto riportato da “Spiegel”, le modifiche che secondo Scholz andrebbero apportate ai Taurus non dovrebbero riguardare la Crimea, ma solo le regioni riconosciute ufficialmente dal diritto internazionale come parte del territorio russo. Il capo del governo tedesco, d’altronde, sarebbe "molto preoccupato" in caso di un’ulteriore escalation del conflitto e, proprio per questo motivo, l'ufficio del ministro della Difesa Boris Pistorius avrebbe chiesto all’azienda produttrice – Taurus Systems – di integrare nei missili un'adeguata limitazione nella programmazione del bersaglio. Secondo “Spiegel”, Scholz non approverà la consegna dei missili finché non sarà convinto della validità di questa modifica tecnica, un’operazione possibile a livello tecnologico ma che, ovviamente, ritarderebbe la consegna degli armamenti di diverse settimane. Secondo “T-online”, i Taurus potrebbero essere consegnati in concomitanza con gli Atacms statunitensi, che hanno caratteristiche simili. Tuttavia le fonti dello “Spiegel”, al contrario, sostengono che, se prima il cancelliere tedesco si sarebbe detto pronto a fornire i Taurus solo a condizione che gli Stati Uniti trasferissero i loro missili, ora tale precondizione non sarebbe più così importante. (segue) (Geb)