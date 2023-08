Germania: il governo sembra pronto a consegnare i Taurus all’Ucraina ma prima servirà una modifica tecnica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche mese fa fu un dibattito al Bundestag, il parlamento tedesco, a far partire la campagna a favore dell’invio dei missili Taurus all’Ucraina. Successivamente, sui media tedeschi sono apparse alcune indiscrezioni secondo cui le autorità di Kiev avevano ufficialmente richiesto la fornitura di tali missili alle controparti di Berlino. Inizialmente dalla cancelleria non sono giunti commenti, ma con il passare del tempo il sostegno interno al Parlamento al trasferimento di questi armamenti è cresciuto, influenzando di fatto anche il governo. Interpellato sul tema alcune settimane fa, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva affermato che il trasferimento dei missili Taurus all’Ucraina non è una priorità per la Germania. La posizione del governo, tuttavia, sembra oramai essere cambiata, ma senza tuttavia cancellare la canonica prudenza che il cancelliere Scholz ha esercitato in tutte le decisioni relative alle forniture di armamenti destinate a Kiev. (segue) (Geb)