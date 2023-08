Germania: il governo sembra pronto a consegnare i Taurus all’Ucraina ma prima servirà una modifica tecnica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Taurus, noti a livello industriale come Taurus Kepd 350, sono dei missili aria terra di produzione tedesco-svedese: Taurus Systems, infatti, è una società nata grazie alla collaborazione tra Mbda Deutschland e Saab Bofors Dynamics. I primi prototipi di quest'armamento sono stati realizzati alla fine degli anni Novanta, mentre il missile è entrato in linea di produzione nel 2005. Lungo 5,1 metri con un diametro di 1,08 metri, il Taurus pesa circa 1.400 chilogrammi, di cui 500 sono il peso della testata, e ha un raggio di 500 chilometri. Il missile è stato sviluppato per essere utilizzato principalmente dall’aeronautica tedesca e il suo compito principale è distruggere obiettivi di superficie e punti nodali nell'infrastruttura di un potenziale nemico. Il Taurus, inoltre, è stato progettato in modo tale da avere una ridotta rilevabilità da parte dei radar e ha anche una testata tandem, che aumenta notevolmente la sua capacità di penetrare pareti o soffitti in cemento armato. Attualmente, il Taurus Kepd 350 è utilizzato dalle forze armate di Germania, Spagna e Corea del Sud. (Geb)