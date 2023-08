Usa-Messico: incontro Blinken-Barcena, focus su sicurezza e rimozione delle boe "anti-migranti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken e la ministra degli Esteri del Messico, Alicia Barcena, si sono incontrati nella serata di giovedì (la notte in Italia) a Washington, per discutere di relazioni bilaterali, con particolare riferimento ai temi della sicurezza. Al centro dei colloqui, la richiesta messicana di maggiori controllo su produzione e commercio delle armi, il contrasto al traffico di fentanyl e le azioni contro il "muro galleggiante" voluto dal governatore del Texas, il Repubblicano Greg Abbott. Si tratta di una rete di boe ideata per scongiurare l'attraversamento del rio Grande da parte dei migranti, accusata da Città del Messico di aver ucciso almeno due persone. Le parti hanno deciso di istituire un gruppo di lavoro per cercare di far rimuovere la struttura. Il Dipartimento di Stato ha presentato una domanda contro lo Stato del Texas, per obbligare il governo a fare marcia indietro e ottenere un ordine della magistratura contro eventuali analoghe iniziative. (Mec)