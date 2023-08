Bosnia: isolamento internazionale spinge la Repubblica Sprska sempre più verso Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska, l’entità serba della Bosnia Erzegovina, si avvicina sempre di più alla Russia e alla Cina. Il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik ha annunciato che incontrerà entro la fine dell'anno il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin. "Entro la fine dell'anno incontrerò almeno due leader mondiali. A ottobre o novembre andrò in Cina, dove incontrerò Xi Jinping, ed entro la fine dell'anno vedrò anche il presidente della Russia, Vladimir Putin", ha detto Dodik. Il presidente ha quindi sottolineato che l'entità serba "non è isolata" e ha "amici", aggiungendo che vedrà anche il capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro ungherese Viktor Orban entro la fine del mese, così come parlerà presto con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev e quello turco Recep Tayyip Erdogan. Dodik, insomma, ha cercato di identificare un gruppo di “Paesi amici” utili a mostrare come la Repubblica Srpska abbia dei partner cui rivolgersi, ma è sempre più evidente che, oltre a Belgrado, siano Mosca e Pechino i principali riferimenti internazionali di Banja Luka. (segue) (Seb)