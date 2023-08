Bosnia: isolamento internazionale spinge la Repubblica Sprska sempre più verso Russia e Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento del Dipartimento del Tesoro statunitense viene sottolineato che la legge approvata "è uno sfacciato tentativo di minare le istituzioni statali". "La legge minaccia la stabilità, la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, nonché le prospettive di integrazione del Paese nelle istituzioni euro-atlantiche ed europee, a spese del popolo della Bosnia Erzegovina". Il progetto legislativo in questione, approvato il 21 giugno dal Parlamento della Repubblica Srpska, rende le decisioni della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina non applicabili sul territorio della stessa entità. La legge è stata annullata pochi giorni dopo l'approvazione dall'Alto rappresentante della comunità internazionale della Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, per "violazione dell'ordine costituzionale dello Stato centrale e quindi dell'Accordo di Dayton". In risposta, il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, ha firmato un decreto per far cessare l'obbligo di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'entità le decisioni dell'Alto rappresentante, le quali di conseguenza non hanno più valore nella Repubblica Srpska. (segue) (Seb)