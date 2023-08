Bosnia: isolamento internazionale spinge la Repubblica Sprska sempre più verso Russia e Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodik, d’altronde, è in costante contrasto con l’Alto rappresentante internazionale e, in un evidente tentativo di mostrare chiaramente la collocazione internazionale della Repubblica Srpska, si era recato in visita a Mosca anche lo scorso 23 maggio. In quell’occasione, il leader serbo-bosniaco era stato ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin, un gesto che aveva scatenato non poche polemiche e la dura reazione del Servizio europeo per l’azione esterna guidato dall’Alto rappresentante Josep Borrell, che in una nota aveva commentato l’accaduto affermando che “mantenere stretti legami con la Russia è incompatibile” con il percorso d’integrazione del Paese balcanico nell’Ue. Tutte queste dichiarazioni, tuttavia, vengono indicate da Dodik come “pressioni occidentali” che impediscono lo sviluppo della Repubblica Srpska. Intanto, nonostante il conflitto, l’entità serba e la Russia hanno rafforzato i rapporti commerciali, con un interscambio che nel 2022 è cresciuto del 57 per cento rispetto all’anno precedente. (segue) (Seb)