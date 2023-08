Bosnia: isolamento internazionale spinge la Repubblica Sprska sempre più verso Russia e Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche con la Cina i rapporti sono molto solidi. La Republica Srpska ha recentemente siglato nuovi accordi di costruzione con società cinesi, stretto legami più stretti tra il partito di governo dell'Alleanza dei socialdemocratici indipendenti (Snsd) di Dodik e la Cina, e ad aprile Dodik ha inviato il primo ministro Radovan Viskovic a Pechino per incontrare le aziende locali. In quell’occasione Viskovic ha incontrato i direttori di tre fondi finanziari cinesi, che hanno espresso il loro interesse per lo sviluppo della cooperazione, come ha annunciato il governo in una nota. Viskovic ha sottolineato che la Cina è uno dei maggiori investitori e partner della Repubblica Srpska e ha espresso la volontà di attrarre il maggior numero possibile di aziende e investitori cinesi per accelerare lo sviluppo economico dell'entità serba. In particolare, l’auspicio di Dodik sarebbe quello di ottenere dei prestiti dalle istituzioni finanziarie cinesi e convincere Pechino ad acquistare obbligazioni della Repubblica Srpska, in modo da poter far fronte a una serie di pagamenti del debito verso istituti di credito occidentali in scadenza alla fine dell’estate. (Seb)