Campania: Nappi (Lega) su vigilante ucciso a Caserta, "tolleranza zero per assassini della strada"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti “non può essere considerato altro che un assassino, alla stregua di chi impugna un'arma carica ed è pronto a fare fuoco. Grazie all'impegno del ministro Matteo Salvini, a breve entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada che non ammette alcuna tolleranza nei confronti di veri e propri criminali”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. “Chi, come questo giovane balordo che, a Caserta, dopo aver assunto droga e sfrecciando a 240 chilometri orari, ha tolto la vita a un 63enne di Marigliano, merita soltanto di finire in galera e restarci il più a lungo possibile”, ha sottolineato. “Alla famiglia di Tommaso, il vigilante che stava prestando servizio presso il cantiere stradale nella galleria della Reggia, le più sentite condoglianze. Riposi in pace", ha concluso il capogruppo leghista. (Rin)