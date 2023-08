Firenze: Renzi, giornata diversa senza partigiano Sarti, portare avanti valori Liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’11 agosto a Firenze “non è un giorno come gli altri. È il giorno della Liberazione dai nazifascisti, è il giorno della libertà. Per me è il giorno di tante storie ma soprattutto è il giorno di Silvano Sarti, nome di battaglia Pillo. Era stato partigiano ed era la colonna dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) fiorentina”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Su molti temi – aggiunge Renzi - avevamo idee diverse: lui sindacalista Confederazione Generale Italiana Del Lavoro (Cgil), io amministratore locale riformista. Ma ci volevamo molto bene ed era nato un rapporto speciale”. “Quando mi candidai a sindaco, da outsider nel 2009, - prosegue - gli chiesi un consiglio. Lui mi incoraggiò raccontandomi delle sue scelte da giovane e mi disse: vai avanti, giocatela, candidati. Naturalmente mi disse subito che lui avrebbe votato un’altra candidata, quella più di sinistra, ma insisteva: candidati. Firenze ha bisogno di giovani che rischiano, mi disse. Mi candidai e vinsi a sorpresa”. “La mattina dopo lo scrutinio continua - Silvano mi telefonò alle 8, ridendo: o Bischero, e t’avevo detto di candidarti, mica di vincere. E giù la sua risata travolgente”. “Tutti gli 11 agosto da sindaco li ho passati con lui. E anche quando ero a Roma l’11 agosto non mancava mai una telefonata al vecchio compagno Pillo. Stamattina mentre partecipavo alla tradizionale cerimonia in piazza, ripensavo al fatto che adesso che quelli come lui non ci sono più, tocca a noi il compito di portare avanti i valori autentici della lotta di Liberazione, come Silvano ci ha insegnato a fare”, conclude. (Rin)