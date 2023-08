Municipio Roma I: De Santis-Festa (LcR-M5s), scuole chiudono 9 sezioni, grave scelta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo Municipio "chiudono ben nove sezioni della scuola dell'infanzia. Rimangono così inascoltate le richieste delle famiglie rimaste senza classe, quelle delle maestre che vogliono continuità educativa, e persino quelle della presidente del Municipio, che da giugno reclama il mantenimento delle sezioni". Così in una nota Antonio De Santis, capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi, e Federica Festa, capogruppo M5s al Municipio Roma I. "Siamo vicini alle famiglie - aggiunge - che si ritrovano a dover cercare una nuova scuola pubblica che li accolga, così come alle 18 docenti che ad agosto sono rimaste con sede vacante. A peggiorare il quadro, sembra che già da ottobre aumenteranno le difficolta quanto alle risorse per le supplenze, dato che servirebbero almeno 330mila euro al mese solo per il Municipio I. Le voci che si levano dagli uffici dicono tutto: mai una situazione così grave in 30 anni di servizio.Quando le risorse ci sono ma vengono spostate su altri centri di interesse, si tratta chiaramente di una scelta politica. E questa scelta non ci piace".(Com)