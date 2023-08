Speciale difesa: Bielorussia, intelligence britannica, mercenari Wagner addestreranno militari di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner addestreranno i militari bielorussi che svolgeranno delle esercitazioni ai confini occidentali del Paese. È quanto riferisce l’intelligence britannica nel dispaccio diramato questa mattina sugli sviluppi del conflitto in Ucraina. I servizi di sicurezza del Regno Unito hanno ricordato che il ministero della Difesa della Bielorussia ha annunciato che la sesta brigata meccanizzata condurrà delle attività di addestramento nella regione di Grodno, nella Bielorussia nordoccidentale, nei pressi del confine polacco-lituano. Il ministero ha affermato che le esercitazioni sono progettate per tenere conto delle lezioni apprese dai militari russi in Ucraina. "Esiste una reale possibilità che un piccolo numero di consulenti del gruppo Wagner si unisca alle forze bielorusse in qualità di istruttori", si legge nel rapporto. Secondo l'intelligence britannica, l'addestramento speciale è molto probabilmente parte del normale ciclo di addestramento dell'esercito bielorusso. I servizi britannici, infatti, ritengono che la sesta brigata si trova di stanza a Grodno, ed è improbabile che attualmente venga messa in stato di prontezza al combattimento. (Rum)