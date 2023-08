Speciale difesa: Giappone, ministero Difesa cerca 500 esperti per sicurezza cibernetica, ricerca e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone punta ad assumere circa 500 tecnici e funzionari amministrativi da destinare al rafforzamento delle capacità in settori emergenti come lo spazio e la difesa cibernetica. L'aumento del personale è parte delle richieste che il ministero presenterà in vista della stesura del bilancio per il 2024. La Difesa giapponese impiega già circa 20mila funzionari nelle attività di ricerca e sviluppo e difesa cibernetica, tutto personale non combattente e considerato alla stregua dei funzionari civili. Il rafforzamento delle capacità di difesa cibernetica, in particolare, è ritenuto prioritario ed urgente, specie dopo le recenti indiscrezioni del quotidiano "Washington Post" in merito alle presunte violazioni delle reti militari di Tokyo da parte di hacker cinesi. (Git)