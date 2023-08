Speciale difesa: Etiopia, governo, misure repressive contro locali dove si consumano rapporti omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha introdotto misure restrittive per hotel, bar e locali di intrattenimento nella capitale Addis Abeba dove si presume siano consumati atti sessuali tra persone dello stesso sesso. In una nota pubblicata su Facebook, l'Ufficio per l'amministrazione della pace e della sicurezza di Addis Abeba, un ente governativo, ha affermato di agire "contro le istituzioni in cui vengono compiuti atti omosessuali" dopo aver ricevuto delle soffiate da parte di privati cittadini, e ha affermato di aver già fatto irruzione in una pensione, aggiungendo che continuerà i raid in altri luoghi. Il sesso gay è vietato in Etiopia, ma non ci sono state segnalazioni recenti di casi o condanne legate ad atti omosessuali. All'inizio di questa settimana, un gruppo di difesa dei diritti Lgbt, House of Guramayle, ha affermato che l'Etiopia sta assistendo ad "attacchi senza precedenti contro individui basati sul loro orientamento sessuale e identità di genere reali o percepiti" e ha invitato i gruppi per i diritti umani a livello locale e altrove a condannare tali attacchi, esortando inoltre le piattaforme dei social media a occuparsi dei video di incitamento all'odio che incitano alla violenza. (Res)