Speciale difesa: Medio Oriente, palestinese morto in operazione israeliana in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è stato ucciso oggi durante un'operazione delle forze di difesa israeliane (Idf) in un campo profughi a Tulkarem, nel nord-ovest della Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale palestinese "Wafa". Finora la notizia non è stata confermata né dal ministero della Sanità palestinese, né dall'esercito israeliano. Il direttore dell'ospedale governativo Thabet Thabet di Tulkarem, Amin Khader, ha detto all'emittente "Palestine Tv" che il palestinese morto ha riportato una ferita d'arma da fuoco al petto e che almeno otto persone sono rimaste ferite. Il partito Fatah ha identificato l'uomo come Mahmoud Jarrad, membro della formazione politica. (Res)