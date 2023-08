Speciale difesa: Ucraina, amministrazione militare Kiev, abbattuti tutti i missili Kinzhal lanciati contro la capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'allerta aerea di oggi, le forze russe hanno attaccato Kiev con dei missili Kinzhal che sono stati tutti abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Lo ha riferito il portavoce dell’amministrazione militare di Kiev, Mykhailo Shamanov, all’emittente televisiva "Kyiv24". "Kiev è stata attaccata da missili balistici del tipo Kinzhal. Dobbiamo ringraziare le nostre forze di difesa aerea per aver abbattuto tutti i missili. L'Aeronautica fornirà in seguito tutte le informazioni sul numero esatti. Possiamo dire che i detriti sono caduti sul territorio dell'ospedale pediatrico nel quartiere di Obolon. Al momento non risultano vittime o danni materiali", ha detto Shamanov. (Kiu)