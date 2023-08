Maltempo: dal Comune di Cinisello B. oltre duecentomila euro per interventi urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 201.397 euro è la cifra stanziata dalla Giunta comunale di Cinisello Balsamo nell'ultima seduta per far fronte alla lunga serie di interventi considerati di somma urgenza, legati ai danni causati dai fenomeni temporaleschi di portata eccezionale che si sono verificati alla fine del mese di luglio. Un ammontare di spesa che è il risultato di un lavoro di ricognizione puntuale da parte dei tecnici comunali, validato dalle perizie dei professionisti che verrà finanziato con l'applicazione di avanzo destinato agli investimenti. Ma il bilancio del maltempo ammonta a una somma più elevata, complessivamente di 2,2 milioni di euro, che sarà coperta attraverso i rimborsi delle assicurazioni e ministeriali legati allo stato di emergenza. La situazione di criticità presente sul territorio a seguito delle piogge intense accompagnare dalle forti raffiche di vento ha da subito richiesto un intervento tempestivo da parte degli agenti della Polizia Locale, dei tecnici comunali del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, volontari della Protezione civile, Vigili del Fuoco, personale della Nord Milano Ambiente. Da subito è stato istituito il Centro operativo Comunale (Coc) per coordinare i lavori di messa in sicurezza delle strutture, raccolta dei detriti, delle alberature e di pulizia dei luoghi. Un'attività che richiede ancora impegno per ripristinare la piena fruibilità ed evitare rischi alle persone. Tra gli interventi indifferibili che hanno comportato la spesa più ingente quelli relativi allo sgombero dei rami e detriti e alla pulizia di strade, parchi e dei tre cimiteri cittadini, compreso il trasporto e lo smaltimento rifiuti per un importo di circa 93 mila euro. (segue) (Com)