Maltempo: dal Comune di Cinisello B. oltre duecentomila euro per interventi urgenti (2)

- Seguono gli interventi di pulizia e messa in sicurezza di diversi edifici scolastici per un importo di circa 36 mila euro; tra i più consistenti: Monte Ortigara (19 mila), Scuola Costa (seimila euro) e Paisiello (3,6 mila). Altrettanto significativi gli interventi per la sistemazione del Centro di Aggregazione Anziani Friuli che hanno visto oltre alla pulizia dai rami, la sostituzione dei controsoffitti per 27 mila euro. Altri 19 mila euro sono serviti per il monitoraggio delle alberature in piazza Costa, nei parchi Canada, Ghirlanda, Ariosto e in alcuni giardini scolastici e settemila euro per la rimozione dei detriti. Discorso a parte meritano i lavori alla scuola Primaria Zandonai che hanno richiesto la completa sostituzione della copertura. La soluzione che è stata individuata ha previsto l'installazione temporanea di pannelli di isolamento ancorati alla struttura esistente. Un intervento dal costo di 50mila euro che ha permesso di garantire la sicurezza della scuola per il prossimo periodo anche in caso di ulteriori fenomeni metereologici avversi e la possibilità di ripartenza delle lezioni a settembre. A fronte di una previsione di spesa per la ricostruzione totale del tetto dell'edificio stimata in 600 mila euro. All'elenco degli interventi urgenti si devono poi aggiungere le spese relative a lavori di ricostruzione. (segue) (Com)