Maltempo: dal Comune di Cinisello B. oltre duecentomila euro per interventi urgenti (3)

- In particolare per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati (scuole, palestre, uffici comunali); per l'acquisto e la messa a dimora di nuove alberature (oltre 900 mila euro); per la riparazione di marciapiedi (settemila e cinquecento euro), della segnaletica stradale, degli impianti semaforici (quattromila euro). Per un importo complessivo che arriva a 2,2 milioni di euro. "La sicurezza della città e degli ambienti, soprattutto quelli dedicati ai bambini e ragazzi - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi che ha anche la delega al Bilancio comunale - è la nostra priorità e il nostro impegno. La stima dei danni subiti è davvero ingente, supera i 2 milioni di euro. Ci auguriamo che la dichiarazione di emergenza ambientale richiesta da Regione abbia rapido riscontro per ottenere i rimborsi dei danni che abbiamo già inserito nella piattaforma regionale. Nel frattempo abbiamo attivato le assicurazioni e siamo intervenuti con le nostre forze e risorse. L'ammontare della spesa quantificata in 200mila euro dai tecnici comunali per gli interventi più urgenti troverà copertura con una successiva variazione di Bilancio che vedrà l'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti". (Com)