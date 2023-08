Portogallo: operazione internazionale smantella rete criminale nota per frodi finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia portoghese ha arrestato oltre 30 persone, sequestrato 1,4 milioni di euro e congelato 50 conti bancari nell'ambito di un'operazione internazionale denominata Jackal, che ha smantellato l'organizzazione Black Axe. La rete criminale era nota per le frodi finanziarie praticate con mezzi informatici e per il riciclaggio di denaro. La polizia del Portogallo ha partecipato all'operazione coordinata dall'Interpol attraverso l'Unità nazionale per la lotta alla criminalità informatica e tecnologica. A livello globale, l'azione delle varie forze di polizia ha permesso di sequestrare circa 2,5 milioni di euro, arrestare 103 persone, identificare 1.110 sospetti e bloccare 208 conti bancari. L'operazione Jackal ha coinvolto complessivamente 21 Paesi: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Costa d'Avorio, Francia, Germania, Indonesia, Irlanda, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Nigeria, Sudafrica, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d'America. (Spm)