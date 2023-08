Milano: terminati i lavori di manutenzione in cinque cimiteri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono conclusi, nel primo semestre dell'anno, importanti lavori di realizzazione di nuove opere e di manutenzione straordinaria in cinque cimiteri della città, Baggio, Bruzzano, Chiaravalle, Lambrate e Maggiore, per un investimento di oltre 6 milioni euro da parte del Comune di Milano. I lavori, avviati nella seconda metà del 2020, hanno visto una grande partecipazione del personale interno all'Amministrazione, che ha sviluppato gran parte degli aspetti progettuali e di controllo, e sono stati portati avanti nonostante il rallentamento imposto dalla pandemia da Covid. Con l'appalto 5/2020 sono state realizzate 3.456 nuove cellette a Lambrate, con l'appalto 7/2020 gli interventi hanno interessato il Cimitero di Baggio, con l'inserimento di 690 nuove cellette, e quello di Bruzzano che conta oggi mille cellette in più complessivamente, costruite fra i campi 9 e 10. Con l'appalto 43/2021 gli interventi, invece, sono stati effettuati a Chiaravalle. In questo caso si è proceduto, oltre alla realizzazione di 2.632 cellette per ossari e 32 loculi, alla creazione di un nuovo ossario comune, in grado da soddisfare - secondo le stime - la domanda per i prossimi cento anni. (segue) (Com)