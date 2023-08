Milano: terminati i lavori di manutenzione in cinque cimiteri cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente è stato sviluppato dai tecnici comunali anche il design dei reparti delle cellette e ossari, nonché un nuovo modello di panchina in granito. Interventi di manutenzione straordinaria hanno poi riguardato anche l'edificio "piramide" all'interno del Cimitero Maggiore, destinato alla tumulazione in colombari, ossari e cellette, dove si è intervenuti da una parte portando a termine i lavori di impermeabilizzazione e le pavimentazioni del piano rialzato e primo piano del quadrante Nord/Ovest, e dall'altra, su vari reparti dei versanti di levante e ponente, con la messa in sicurezza di alcuni solai in latero cemento e il rifacimento di impermeabilizzazioni della copertura. Sulla Piramide sono tuttora in corso dei lavori di sistemazione e riqualificazione la cui conclusione è stimata per fine 2024. "Si tratta di lavori importanti – afferma l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani – che pure in tempi difficili, di precarietà di risorse, come Comune siamo riusciti a portare a termine. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore capienza di questi luoghi ma anche maggiore decoro. Manutenere i cimiteri, infatti, e far sì che siano posti accoglienti e dignitosi è un impegno serio e di civiltà a cui questa Amministrazione tiene fortemente". (segue) (Com)