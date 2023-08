Milano: terminati i lavori di manutenzione in cinque cimiteri cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo manutenzione ordinaria, perché il cimitero di Chiaravalle è destinatario di un progetto di sostenibilità ambientale "Horizon 2020", che prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici presenti lungo il perimetro dei muri esterni, grazie al quale verrà coperto il fabbisogno energetico del cimitero e un terzo di quello annuo di altri 15 altri edifici comunali, tra scuole e centri civici dislocati nel quartiere. Il cimitero costituisce un sito perfetto per realizzare l'impianto fotovoltaico grazie all'elevata estensione delle coperture disponibili e all'orientamento ideale. Saranno ovviamente coinvolti gli edifici di costruzione più recente, per i quali non sussistono particolari vincoli di tutela. La stima preliminare dei costi prevede un investimento totale di due milioni di euro. (Com)