Burkina Faso: critiche alla giunta golpista del Niger, governo sospende emittente "Radio Omega"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione del Burkina Faso ha sospeso l'emittente locale "Radio Omega", accusata di aver trasmesso interviste critiche nei confronti del governo golpista che ha preso il potere in Niger e chiesto il ritorno al potere del deposto presidente Mohamed Bazoum. "Il governo si assume la piena responsabilità della decisione di sospendere Radio Omega a partire da questo giovedì 10 agosto, fino a nuovo avviso, nel migliore interesse del Paese", ha dichiarato Jean-Emmanuel Ouedraogo, portavoce della giunta militare del Burkina Faso, in un decreto pubblicato sul sito web del governo nazionale. La decisione è arrivata dopo che l'emittente ha mandato in onda un'intervista a Ousmane Abdullah Mumuni, un portavoce del movimento del Consiglio di resistenza per una repubblica (Crr) del Niger, istituito nei giorni scorsi con l'obiettivo di reintegrare al potere Bazoum. Secondo il governo del Burkina Faso, tale formazione "sostiene chiaramente la violenza e la guerra contro il popolo sovrano del Niger" e "Radio Omega", secondo il governo, ha concesso libertà "inaccettabili" in materia di etica giornalistica. "Il governo intende opporsi fermamente a qualsiasi forma di propaganda della violenza contro i popoli che lottano per la loro dignità, libertà e sovranità", si legge nel comunicato. (Res)