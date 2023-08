Commercio estero: Urso, Italia cresce più degli altri Paesi Ue e nei mercati migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Si rafforza il nostro Made in Italy nel mondo. L’export italiano segna un +0,4 per cento nel mese di giugno, con un saldo commerciale positivo per 18,3 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno: nello stesso periodo del 2022 il saldo commerciale era risultato negativo, -15 miliardi di euro. Smentiti dunque i profeti di sventura: l’Italia cresce, più degli altri Paesi europei. E sta crescendo nei mercati migliori". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando gli ultimi dati Istat sul commercio estero. (Rin)