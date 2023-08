Libia: inviato Onu Bathily chiede a capo Alto consiglio di Stato "elezioni inclusive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha espresso la speranza che il neoeletto presidente dell'Alto consiglio di Stato della Libia, Muhammad Takala, contribuisca al raggiungimento di "elezioni presidenziali e parlamentari inclusive che rispondano al desiderio dei cittadini libici di scegliere i loro leader, unificare le istituzioni del Paese e raggiungere una pace e stabilità durature". Lo ha scritto Bathily sul suo profilo X (ex Twitter), specificando che ieri ha avuto un incontro a Tripoli con Takala e con i membri della presidenza del Senato libico. "Mi sono congratulato con loro per la loro elezione e ho espresso i miei migliori auguri di successo per gli importanti incarichi che hanno assunto", ha scritto Bathily. L'inviato speciale Onu in Libia ha dichiarato di aver esortato la presidenza dell'Alto consiglio di Stato a "continuare a lavorare in uno spirito di compromesso e consenso per raggiungere un ampio accordo che ponga fine all'impasse politico intrattabile e apra prospettive di stabilità, sviluppo e prosperità per la Libia e la regione". (segue) (Lit)