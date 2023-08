Libia: inviato Onu Bathily chiede a capo Alto consiglio di Stato "elezioni inclusive" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 7 agosto, Muhammad Takala, 57 anni, originario di Khums, 120 chilometri a est di Tripoli, ha battuto Khaled al Mishri, presidente uscente della "camera alta" con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti, per soli cinque voti su 131. In quell'occasione Takala aveva dichiarato che, nelle circostanze attuali, "sono chiari a tutti le ingerenze straniere e regionali e gli sconvolgimenti che hanno attraversato il Medio Oriente e il Nord Africa ed è un dovere di tutti noi appianare le divisioni. Dobbiamo unirci per risparmiare alla Libia il dolore delle guerre e delle sedizioni. Invito tutte le istituzioni dello Stato alla consultazione e all'impegno congiunto per creare un ambiente positivo per costruire e coltivare la fiducia tra i libici". Inoltre, "ritengo che il pluralismo culturale e i differenti orientamenti politici tra i libici siano fonte di ricchezza e di forza per costruire una società inclusiva", ha aggiunto, "la prossima fase è quella dei preparativi per le elezioni, cui aspirano tutti i libici". (Lit)