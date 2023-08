Commercio estero: Coldiretti, export cibo cresce il doppio e sale a 32 miliardi nel semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un aumento dell’8,6 per cento è record storico per l’export agroalimentare italiano nel mondo che nei primi sei mesi del 2023 sfiora i 32 miliardi di euro in valore nonostante le tensioni internazionali sugli scambi mondiali di beni e servizi legati alla guerra in Ucraina. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul commercio estero relativi a giugno 2023 che evidenziano un balzo per l’alimentare che a metà dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022, cresce il doppio del dato generale delle esportazioni. Tra i principali Paesi, la crescita più netta per il Made in Italy a tavola si segnala in Francia con un aumento del 15,5 per cento delle esportazioni alimentari, davanti a Gran Bretagna (+12,6 per cento) e Germania (+11,6 per cento) che resta comunque il principale mercato di sbocco, secondo Coldiretti. Ma il cibo tricolore va forte anche nella Russia di Putin, in aumento del 10,5 per cento, e in Cina (+3,2 per cento). Tra i prodotti il re dell’export si conferma il vino – continua Coldiretti - davanti a frutta e verdura fresca, ma nel paniere del Made in Italy all’estero recitano un ruolo importante anche pasta, formaggi, olio d’oliva e salumi. (segue) (Com)