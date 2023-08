Trasporti: Fondazione Fs, torna in Calabria il “Treno degli Dei”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna sui binari calabresi “Il Treno degli Dei”, l’iniziativa promossa dalla Regione Calabria e dalla Fondazione Fs, in collaborazione con l’Associazione Ferrovie in Calabria e con i comuni di Bagnara Calabra e Tropea, alla scoperta dell’affascinante costa tirrenica calabrese a bordo del treno storico. Quattro gli appuntamenti in calendario. Il treno, composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30 e “Corbellini” degli anni ’50, percorrerà nelle giornate di venerdì 18, sabato 19, venerdì 25 e sabato 26 agosto due itinerari turistici fra Paola e Reggio Calabria passando per Tropea per permettere ai passeggeri di ammirare le ampie spiagge tra Paola e Vibo Valentia, gli agrumeti della piana di Lamezia, le insenature nei pressi di Capo Vaticano, le rocce a strapiombo inframezzate dalle calette della Costa Viola e godere della vista sullo Stretto, costeggiando i bellissimi borghi di Tropea, Pizzo, Scilla e Bagnara. (segue) (Com)