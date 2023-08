Sud: Srm (Intesa Sanpaolo), imprese investono più della media nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Grandi sono le potenzialità logistiche del Sud: i porti meridionali servono il 46 per cento del traffico merci del Paese pari a 226 milioni di tonnellate al 2022 (+1 per cento; in Italia +1,9 per cento). Al Sud sono, inoltre, presenti otto Zes per le quali il Pnrr ha previsto 630 milioni di investimenti; le prime stime (a marzo 2023) mostrano un dato pari a 240 domande di investimento e 55 autorizzazioni uniche rilasciate dai Commissari di governo. Dal punto di vista dell'energia il Mezzogiorno si conferma un'area strategica dal rilevante potenziale di generazione elettrica da fonti green. Nel Sud si produce, infatti, oltre il 39 per cento del totale dei GWh generati da fonti rinnovabili in Italia. Guardando al settore del turismo, il Mezzogiorno ha rappresentato nel 2022 circa il 20 per cento dei flussi turistici nazionali con oltre 21,8 milioni di arrivi e quasi 80 milioni di presenze ed un recupero del 92 per cento rispetto ai dati pre-pandemici. Particolarmente significativa è stata la crescita della componente straniera con un +130 per cento (in Italia +104,8 per cento). Rilevante è anche l'aspetto ambientale: cresce la sensibilità per tutto ciò che impatta sull'ambiente e le regioni del Sud, pur se con alcuni ritardi, mostrano attenzione. Si contano, ad esempio, 176 Comuni Rifiuti Free (+11 Comuni nell'ultimo anno) con alcune regioni che duplicano (Sicilia) o triplicano (Sardegna) il loro impegno in tal senso. Inoltre, su un campione di 700 imprese manifatturiere intervistate da Srm, nel Sud il 43 per cento dichiara di aver effettuato investimenti nell'ultimo triennio (40 per cento in Italia). Guardando al futuro, cresce la voglia di digitale (58 per cento le imprese che vi investiranno; in Italia 52 per cento) e c'è forte attenzione per l'innovazione sostenibile (57 per cento; in Italia 51 per cento) e per i rapporti con il mondo della ricerca (54 per cento; in Italia 50 per cento). Il percorso futuro di crescita è quindi legato a doppio filo alla capacità di utilizzare le risorse disponibili per i prossimi anni (oltre 200 mld fino al 2030).