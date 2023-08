Sud: Srm (Intesa Sanpaolo), imprese investono più della media nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo a cavallo di due cicli di Programmazione con, da un lato, le risorse residue della passata Agenda da spendere nel giro di pochi mesi e, dall’altro, un nuovo settennio tutto da configurare in termini di azioni e interventi. Complementari devono essere le azioni del Pnrr che rappresenta tanto una grande opportunità per le prospettive che delinea quanto una considerevole sfida per i tempi che impone. È essenziale, quindi, concentrarsi su quei settori trasversali che possono garantire una reale crescita del territorio, puntando all’efficienza della spesa e attuando le riforme previste: formazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione ed economia sociale sono alcune di queste leve ed in questi settori il Sud evidenzia importanti aree di miglioramento e sfidanti obiettivi di crescita. Massimo Deandreis, direttore generale Srm, ha dichiarato: “Anche quest’anno, con il Panorama di mezz’estate, si vuole fare il punto sul quadro socioeconomico del Mezzogiorno partendo dalla convinzione che numerose sono le sue potenzialità e che sia possibile tracciare un percorso di crescita e convergenza che lo allinei stabilmente al resto dell’Italia. Le stime sul Pil sono positive e bisogna puntare sull’efficiente utilizzo delle risorse disponibili per accrescerle ulteriormente. Pur se con innegabili difficoltà, c’è un Sud che innova, produce e compete con gli altri mercati; bisogna partire da tutto questo per il suo rilancio”. (Com)