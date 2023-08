Kirghizistan: autorità impongono divieto locale di utilizzo dei sacchetti in plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kirghizistan si preparano a imporre un divieto locale alla circolazione di buste e sacchetti in plastica nella regione di Issyk-Kul, in vista di un divieto nazionale che dovrebbe scattare nel 2027. Oltre a proibire la circolazione dei sacchetti nella regione, popolare meta turistica, il decreto firmato dal presidente Sadyr Japarov proibirà anche l'introduzione di contenitori in polietilene nelle aree naturali protette. Il divieto entrerà in vigore il 25 agosto. (Res)