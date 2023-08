Ucraina: Usa, Ue, Moldova e Romania discutono rotte per il trasporto dei cereali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti rappresentanti di Usa, Ue, Moldova e Romania esaminano oggi a Galati, nell'est della Romania, le rotte alternative per il trasporto di grano dall'Ucraina. Lo annuncia l'ambasciata Usa a Bucarest, confermando il sostegno per "garantire la continuità ininterrotta delle esportazioni di cereali ucraini". Secondo un comunicato dell'ambasciata, durante l'incontro sarà espressa gratitudine alla Romania, "per i suoi costanti sforzi nel sostenere le esportazioni di cereali ucraini". "Lavorando insieme, siamo determinati a rafforzare e diversificare le rotte alternative per le esportazioni di cereali, garantendo il ruolo essenziale dell'Ucraina sul mercato alimentare globale", precisa l'ambasciata americana. "Gli Stati Uniti rimangono fermamente con l'Ucraina, promettendo sostegno e assistenza continui per aiutare l'Ucraina a superare le sfide e promuovere la prosperità nella regione", si aggiunge nella nota dell'ambasciata Usa. (Rob)