Niger: Francia, pieno sostegno a tutte conclusioni del vertice Cedeao

- Il ministero degli Esteri francese ha dato il suo "pieno sostegno a tutte le conclusioni" adottate al vertice di ieri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) sul Niger che ha ordinato il dispiegamento di una "forza di attesa" per ripristinare l'ordine costituzionale nel Paese. In un comunicato, la Francia ha ribadito, inoltre, la sua "ferma condanna" del tentativo di colpo di Stato in corso in Niger "nonché del rapimento del presidente Bazoum e della sua famiglia"(Frp)