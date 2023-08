Estate: Anas, a luglio traffico in crescita del due per cento rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l'Osservatorio del traffico Anas rispetto all'anno scorso: +2 per cento su gran parte d'Italia, con un picco al Sud del +4 per cento e in Sicilia del +5 per cento. Sulla rete Anas si è registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno: +6 per cento rispetto al mese precedente e in particolare dell'11 per cento al Sud. Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. In previsione dell'aumento dei flussi veicolari nella mattinata di sabato 12 agosto Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) presidia la rete per mantenere fluida la circolazione: con il monitoraggio costante del personale, il pronto intervento in caso di criticità e la massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi lungo la rete stradale e autostradale di competenza. Nel primo fine settimana di agosto sabato 5 e domenica 6, al sud, verso le località di villeggiatura, la strada più interessata da flussi veicolari è stata la A2 "Autostrada del Mediterraneo": in due giorni sono transitati complessivamente oltre 220 mila veicoli nella tratta Pontecagnano-Battipaglia, oltre 160 mila tra Battipaglia ed Eboli, 95 mila nell'ultima tratta campana, per poi passare a 77 mila veicoli nel tratto appenninico fino all'innesto con la SS18 "Tirrena Inferiore" a Falerna, giungendo ai 47 mila registrati in prossimità di Villa San Giovanni agli imbarchi per lo Stretto di Messina. (segue) (Com)