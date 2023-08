Estate: Anas, a luglio traffico in crescita del due per cento rispetto al 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre al meridione, lungo la SS106 "Jonica", i passaggi sono stati circa 70 mila nella tratta pugliese, 50 mila in quella lucana, 60 mila lungo SS106 Radd a Corigliano Calabro e 40 mila in prossimità di Cassano all'Ionio, per poi assestarsi sul resto dell'itinerario tra i 25 e i 30 mila veicoli. Sul versante tirrenico, lungo la SS18 "Tirrena Inferiore" sono stati registrati 61mila veicoli presso Paestum e circa 53mila a Eboli. In Sicilia sono stati invece oltre 100 mila i veicoli sulla A29 "Palermo Mazara del Vallo" presso Cinisi e 60 mila il picco sull'autostrada Catania Siracusa in località Carlentini. Al nord, lungo la SS36 "Del Lago di Como e dello Spluga" i veicoli transitati sono stati complessivamente 162 mila a Desio, circa 130 mila a Lecco, 100 mila ad Abbadia Lariana e circa 30 mila nel tratto della provincia di Sondrio. Nel nord-est, lungo la grande viabilità triestina, sono stati registrati 75 mila veicoli sul Raccordo autostradale 13 in località Duino Aurisina, 45 mila in prossimità del capoluogo del Friuli Venezia-Giulia. Sulla SS51 "di Alemagna" nel tratto di valle in prossimità Longarone, in provincia di Belluno, i veicoli sono stati circa 46 mila. Nel Centro Italia, il traffico in uscita dalla capitale è stato quello maggiore: sulla SS148 "Pontina" registrati quasi 100 mila veicoli in prossimità di Ardea, sulla SS2 Bis "Cassia Veientana" circa 90mila in prossimità di Roma. Come sempre il tracciato con maggiori carichi di traffico è stato il Grande Raccordo Anulare di Roma dove il picco nel fine settimana è stato di 270 mila veicoli. In Abruzzo lungo la SS714 "Tangenziale di Pescara" oltre 70mila veicoli. In Romagna oltre 60 mila sulla SS16 "Adriatica", all'altezza di Ravenna e in Umbria 55 mila transiti sulla SS675 "Umbro Laziale" a Terni. Il personale Anas è intervenuto per 480 soccorsi meccanici e 154 incidenti. Nelle aree circostanti le strade di competenza si sono verificati 17 incendi, quasi tutti al Sud. (segue) (Com)