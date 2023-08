Estate: Anas, a luglio traffico in crescita del due per cento rispetto al 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 811 i cantieri sospesi nell'ambito del piano di mobilità estiva, pari al 74 per cento del totale (erano 1.100 gli interventi in corso). Tre cantieri su quattro sono stati quindi fermati fino al primo weekend di settembre. Lungo la rete Anas per questo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi, con un aumento nella mattinata di domani, sabato 12 agosto, contraddistinta da bollino nero. Successivamente bollino rosso nel pomeriggio di domani e per la giornata di domenica 13 agosto, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici. Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Oggi dalle 16 alle 22, domani sabato 5 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. (segue) (Com)