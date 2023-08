Niger: Borrell, timori per peggioramento condizioni presidente Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ribadisce la sua profonda preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di detenzione del presidente nigerino Mohamed Bazoum e la sua famiglia. Lo ha scritto su X (ex Twitter) l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell. Secondo le ultime informazioni, riferisce Borrell, Bazoum e i suoi familiari sono "privi di cibo, elettricità e assistenza sanitaria da diversi giorni. Chiediamo ancora una volta il loro rilascio immediato e incondizionato". "Il presidente Bazoum ha dedicato la sua vita a lavorare per migliorare la vita quotidiana dei nigerini. Non vi è alcuna giustificazione per tale trattamento", ha aggiunto l'Alto rappresentante. (Beb)