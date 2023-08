Maltempo: Bonaccini, tutti si aspettavano ulteriori fondi in ultimo decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Nell’ultimo decreto varato dal governo “se li aspettavano tutti, non solo io" ulteriori fondi per l’Emilia-Romagna. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo a “Omnibus” su La7. "Il governo ha stanziato quattro miliardi di euro, che non bastano per i danni che ammontano a nove miliardi di euro”, ha spiegato. “Abbiamo ottenuto oltre un miliardo di euro che andranno utilizzati per riparare oltre mille frani, 700 strade comunali o provinciali, e intervenire su 23 fiumi. Queste risorse devono essere esigibili subito”, ha aggiunto.(Rin)