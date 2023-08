Salario minimo: Rampelli (Fd’I), dal governo interesse a proposta quadro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non vi fosse un desiderio autentico di ascoltare e cercare un punto d'incontro, non avrebbe senso convocare un tavolo con le opposizioni l'11 agosto. L'intenzione è vedere se, nel merito della tutela delle fasce sociali più deboli, si possano trovare punti di convergenza. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, intervenendo ad “Agorà”. "Reputo importante – ha proseguito – che il governo voglia intervenire con una proposta quadro sui salari, bloccati da trent'anni e addirittura diminuiti negli ultimi 10 di governo della sinistra. I salari in Germania sono cresciuti del 7.65 per cento, in Francia del 4,6 per cento, mentre quelli italiani sono diminuiti dell'1,4 per cento. Non nascondiamo le difficoltà di questa proposta: il tema è delicato, basti pensare che persino la Cgil fino a qualche settimana fa era contraria all'introduzione del salario minimo legale. La Cisl è rimasta contraria mentre Landini si è trovato costretto a cedere senza convinzione a ragioni politiche. Non credo che queste organizzazioni vadano contro i lavoratori, ma è evidente che l'argomento richiede prudenza, soprattutto alla luce del fatto che il 97 per cento dei lavoratori italiani ha un contratto nazionale che è al di sopra dei nove euro proposti dalla sinistra. In questo siamo una nazione più virtuosa di altre". (segue) (Rin)