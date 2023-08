Salario minimo: Rampelli (Fd’I), dal governo interesse a proposta quadro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra buona fede? Il collega Rizzetto, ora presidente della commissione Lavoro – ha detto ancora –, aveva presentato nella scorsa legislatura una proposta di legge per introduzione del salario minimo nazionale su base territoriale nelle regioni dove non esiste la contrattazione nazionale". "In ogni caso, questa complessità – ha proseguito Rampelli – c'induce a lavorare sulla capacità dell'economia italiana di rinascere e riprendersi. E con il governo Meloni questa ripresa sta avvenendo, come dimostrano i dati dell'Ocse secondo cui i redditi pro capite delle famiglie italiane sono tra i più alti dell'area Ocse, +3,3 per cento a fronte di una media di +0,9 per cento. E Le azioni in politica economica, come la delega fiscale, il taglio del cuneo fiscale di sette punti, la detassazione dei premi di produttività, il rinnovo del contratto per la scuola, la decontribuzione per le imprese sulle nuove assunzioni e sulle stabilizzazioni dei contratti precari, sono misure che vanno in questa direzione". "La sinistra si abbarbica al totem del salario minimo per legge – ha concluso – perché il centrodestra l'ha superata a sinistra, come dimostra anche la tassazione degli extra profitti per le banche". (Rin)