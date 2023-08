Venezuela: Maduro celebra "rientro" di 1,5 miliardi di dollari dal Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha salutato la decisione della magistratura portoghese che permette il ritorno nelle casse nazionali di 1,5 miliardi di dollari congelati dalle sanzioni internazionali. "In Portogallo si è celebrata la decisione di un tribunale rispettoso della giustizia e della legge internazionale", ha detto Maduro nel corso di un evento internazionale. Il Venezuela "non ha rinunciato, né rinuncerà a lottare per recuperare tutto il denaro che appartiene ai venezuelani, tutte le proprietà che appartengono ai venezuelani", ha aggiunto. Con una sentenza resa nota mercoledì, un tribunale di Lisbona ha ordinato al Novo Banco di sbloccare circa 1,5 miliardi di dollari depositati in conti appartenenti a istituzioni ed imprese pubbliche venezuelane, tra cui la compagnia energetica Petroleos de Venezuela (Pdvsa). Le opposizioni hanno da parte loro insistito sulla necessità che questi denari possano essere girati a un fondo per finanziare i programmi sociali amministrato dalle Nazioni Unite, così come accordato nell'ultimo round negoziale col governo, a novembre del 2022 a Città del Messico. (segue) (Vec)