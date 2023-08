Venezuela: Maduro celebra "rientro" di 1,5 miliardi di dollari dal Portogallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto finanziario portoghese aveva chiesto alla giustizia di chiarire chi fosse il rappresentante legale del Venezuela nel Paese: da marzo del 2019 a gennaio del 2023 Lisbona aveva infatti riconosciuto il leader oppositore, Juan Guaidò, come presidente "ad interim" del Venezuela. Un incarico che la stessa opposizione ha però praticamente azzerato, rendendo ancora più incerta la definizione della titolarità dei conti. Al momento non è chiaro il modo in cui i soldi torneranno a far parte delle casse venezuelane, liberati dalle sanzioni imposte soprattutto dagli Usa per le "frodi" compiute nelle elezioni con cui, nel 2018, Maduro ha ottenuto un nuovo mandato presidenziale. Caracas ritiene che ci sono oltre 24 miliardi di dollari "sequestrati" dalle restrizioni economiche, nei vari conti bancari esteri. (Vec)