Sardegna: Confartigianato, ottimi risultati dal settore nautico ma scarseggia personale qualificato

- Costruiscono imbarcazioni, le riparano, le manutengono, le rinnovano, le custodiscono, le abbelliscono, le puliscono e le propongono a noleggio. Inoltre per loro realizzano accessori e strumenti di navigazione, offrendo servizi e mettendo a disposizione per il settore migliaia di figure professionali d’eccellenza. E’ questo il mondo delle imprese della nautica, una filiera di produzione e servizi per i natanti che in Sardegna è rappresentata da 918 realtà di cui una su tre (36,6 per cento) è artigiana (336 unità). Nello specifico 129 imprese si occupano di cantieristica (produzione), di cui 73 artigiane (56,6 per cento) mentre ben 789 attività (di cui 262 artigiane, pari al 33,3 per cento) si occupano di servizi. Secondo il dossier dal titolo “Cluster nautica da diporto nell’Isola”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati UnionCamere-Infocamere 2023, il peso dell’artigianato del settore rilevato per l’Isola è più elevato rispetto a quello medio nazionale (36,6 per cento > 34,7 per cento nazionale) la cui incidenza sul totale dell’economia regionale influisce per lo 0,72 per cento (seconda posizione nazionale). In particolare, sono artigiane circa tre su quattro (73,5%) delle imprese che operano nei settori della Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive e della Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto, incidenza superiore a quella rilevata a livello nazionale del 61,1%. La Sardegna è la seconda regione italiana per maggior specializzazione nei principali cluster della nautica da diporto. Mostra difatti, rispetto alla media nazionale, un più alto peso delle imprese appartenenti alla perimetrazione proposta sul numero complessivo di imprese registrate, sia per il totale (0,72 per cento > 0,24 per cento nazionale) che per l’artigianato (0,98 per cento > 0,29 per cento nazionale). Rispetto al pre-pandemia (I trimestre 2019) il settore presenta una riduzione dell’artigianato dei cluster della nautica che opera nell’area della produzione (-27,0 per cento) e al contrario un incremento del numero di imprese impegnate nei servizi (+35,6 per cento), in modo particolare nella riparazione e manutenzione delle imbarcazioni (+43,8 per cento). Oltre queste imprese che operano in esclusiva con il settore, si possono stimare almeno altre 600 imprese legate alla filiera e che forniscono prodotti e servizi pur operando in altri settori; è il caso, per esempio, dei tappezzieri (cuscini e tendalini), falegnami, meccanici, impiantisti, autisti di transfer per servizi in banchina, imprese di pulizia e sanificazione, aziende di ristorazione e catering, e realtà che offrono beni e servizi di lusso. Tutto ciò porta a stimare circa 1.518 realtà e 15mila addetti, tra diretti e indiretti, saltuari e fissi. (segue) (Rsc)