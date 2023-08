Sardegna: Confartigianato, ottimi risultati dal settore nautico ma scarseggia personale qualificato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna gli occupati in questo settore, con ‘ruolo’ di rilievo dopo quello della riparazione e manutenzione di navi, sono 194, di cui uno su tre (32,1 per cento) opera in un’impresa artigiana. Di questi 194 addetti il 54,8 per cento lavora in una microimpresa (1-9 addetti) e il 45,2 per cento in un’impresa di piccole dimensioni (10-49 addetti). Sassari è la provincia che mostra, oltre ad un maggior numero di occupati nel settore - 106 totali e 37 nel solo comparto artigiano - un indice di specializzazione dell’artigianato più elevato che la posiziona 15^ tra le province italiane. A seguirla, subito dopo, in 16esima posizione è la provincia del Sud Sardegna che è anche quella che presenta il peso dell’artigianato più elevato: il 71per cento di coloro che lavorano nel settore delle costruzioni di navi e imbarcazioni prestano servizio in un’impresa artigiana. Sull’Isola la domanda di lavoro di meccanici e attrezzisti navali negli ultimi anni ha registrato una certa stabilità, in media ogni anno la ricerca è rivolta a una cinquantina di queste figure. Il problema però è trovarle: la quota di entrate difficili da reperire nel 2022 si attesta all’80 per cento, superiore di 13,3 punti rispetto alla quota rilevata l’anno precedente (66,7 per cento). “Il settore della nautica da diporto sarda e del resto d’Italia, accomuna in sé tutte le caratteristiche di impresa in senso moderno – continua Maria Amelia Lai - abbiamo cioè un mix perfetto di tecnologia, design, arredi, componenti e accessori; le produzioni sono realizzate da imprese piccole, medie e grandi, che soddisfano tutte le necessità di un settore in cui l’Italia e leader da sempre. Un punto di forza, quindi, che non solo va a giovare alla filiera nautica, ma anche in quella dell’artigianato, del design, della produzione tipicamente Made in Italy”. “Grazie all’impegno quotidiano dei nostri appassionati imprenditori – conclude la Presidente - si consolida pertanto come un fiore all’occhiello del Made in Sardegna e Made in Italy e una vera eccellenza a livello globale. Un successo che cresce anno dopo anno e che fa salire anche il numero degli addetti complessivi, rafforzando così ulteriormente il trend occupazionale positivo”. Per Confartigianato Sardegna, secondo le rilevazioni di questo primo semestre, il 2023 sarà un anno che farà ben sperare per il futuro dell’impresa nautica e per la valorizzazione dell’eccellenza del Made in Italy. Infatti, le imbarcazioni artigianali sarde sono frutto di una lunga tradizione nautica, ma anche dell'innovazione tecnologica e della professionalità di chi si dedica a questo mestiere. Il lavoro degli artigiani navali sardi è molto specializzato, e richiede una grande attenzione ai dettagli e una grande cura per le finiture. Le imbarcazioni che escono dai cantieri sardi sono in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente: dagli appassionati di vela, ai pescatori, agli amanti delle crociere, fino ai professionisti del settore. Cresce anche la richiesta all’estero: molte imbarcazioni create nell’Isola sono vengono esportate nei Paesi del Mediterraneo, in Europa e negli Stati Uniti. La loro fama internazionale è il risultato di un lavoro costante sulla qualità dei materiali utilizzati e delle tecniche di costruzione impiegate. (Rsc)