Russia: chiuso lo spazio aereo degli aeroporti Vnukovo di Mosca e Kaluga

- Sono stati chiusi gli spazi aerei degli scali Vnukovo di Mosca e di Kaluga. E' quanto riferito da fonti delle autorità dell'aviazione civile a "Ria Novosti", spiegando che tale misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei voli aerei civili. "Lo spazio aereo sopra gli aeroporti di Kaluga e Vnukovo è chiuso per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili", ha detto la fonte dell'agenzia di stampa russa. In precedenza è stato riferito che lo scalo di Vnukovo è stato temporaneamente chiuso, provvisoriamente, a causa della presenza di un drone. L'aeroporto di Mosca Vnukovo ha confermato a "Ria Novosti" di aver imposto delle restrizioni a causa della presenza di aeromobili non identificati. (Rum)