Medio Oriente: telefonata fra presidente Abbas e Haniyeh, focus su prospettive di pace palestinese

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, e il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, hanno concordato di accelerare l'istituzione di una commissione per discutere le prospettive di pace intra-palestinese nel corso di una telefonata. Lo riferisce un comunicato stampa del partito Hamas. La telefonata è avvenuta per monitorare i risultati dell'incontro tra le fazioni palestinesi, avvenuto il 30 luglio a El Alamein, in Egitto. Alcuni giorni prima, il 27 luglio, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva ospitato un incontro a porte chiuse con Abbas e Haniyeh. Al centro dei colloqui ospitati a fine lugli dall'Egitto vi sono stati il conflitto con Israele, gli ultimi sviluppi nell’agone politico palestinese e l’adozione di una strategia comune per unire il popolo palestinese sotto un’unica leadership. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da una fonte palestinese presente alla riunione, il capo dell'ufficio politico di Hamas (il gruppo politico e militare al potere nella Striscia di Gaza) Haniyeh ha invitato a porre fine agli accordi di Oslo del 1993, a tenere le elezioni per formare un nuovo governo e a scegliere un nuovo presidente. Il 10 luglio scorso, il presidente palestinese Abbas, leader del partito Al Fatah che governa a Ramallah, aveva chiesto un incontro di tutte le fazioni palestinesi dopo le operazioni militari israeliane nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, che aveva causato almeno 12 morti palestinesi (18 secondo le Forze di difesa israeliane), inclusi almeno otto militanti del Movimento per la Jihad islamica palestinese e un militante di Hamas, 100 feriti, e una vittima tra i militari dello Stato ebraico. (Res)