Montenegro: ministero Sviluppo economico, vino e tappeti tra i più esportati in mercato regione

- Il Montenegro esporta nei mercati regionali di Serbia, Albania e Bosnia Erzegovina principalmente vino e tappeti. È quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero dello Sviluppo economico e del turismo di Podgorica. Verso la Serbia vanno principalmente vino novello, vini liquorosi e mosto d'uva, ma anche prosciutto e carne di maiale, oltre a giornali, riviste e profumi. Per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina, il Montenegro esporta principalmente vino, salsicce, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, nonché libri e opuscoli. In Albania vengono esportati principalmente birra, vino e tappeti, quindi libri e opuscoli come nel caso della Bosnia Erzegovina. I prodotti alimentari montenegrini più rappresentati e ricercati sul mercato serbo sono il prosciutto (circa 100 mila tonnellate all'anno), la birra di Niksic e il vino del produttore Plantaze. I dati dello studio mostrano invece che i prodotti montenegrini non sono ben rappresentati in Bosnia Erzegovina, soprattutto nella Federazione (entità croata e musulmana del Paese). (Seb)